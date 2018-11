La Belgique et 4 pays européens appellent Ryanair a appliquer le droit du travail local. Quelle que soit la solution, il est "impératif" que la période de transition soit "très brève" et que cette solution soit "approuvée par les syndicats locaux", ajoute le texte signé notamment par Kris Peeters.

Face au "conflit social persistant avec une partie considérable de son personnel dans plusieurs Etats membres", Ryanair doit trouver "une solution de façon urgente", écrivent les ministres du Travail Kris Peeters (Belgique), Hubertus Heil (Allemagne), Luigi Di Maio (Italie), Nicolas Schmit (Luxembourg) et Wouter Koolmees (Pays-Bas), dans cette lettre adressée à Michael O'Leary, la patron de la compagnie à bas coût. "Ryanair et ses sous-traitants s'exposent à des risques juridiques en n'appliquant pas les lois locales du droit du travail", avertit cette lettre que la France et l'Espagne n'ont pas signée. "L'actuelle proposition dans certains Etats membres d'une transition des contrats existants du personnel vers des contrats de droit local est une façon de mettre fin à ces risques", poursuit la lettre. Quelle que soit la solution, il est "impératif" que la période de transition soit "très brève" et que cette solution soit "approuvée par les syndicats locaux", ajoute le texte.