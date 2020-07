Ryanair licencie 84 personnes, la loi Renault sera finalement lancée

Après avoir menacé de licenciement, depuis plusieurs semaines, son personnel basé en Belgique s'il n'acceptait pas de nouvelles conditions salariales , Ryanair est passé à l'acte. La compagnie aérienne à bas prix avait annoncé lors de sa dernière assemblée générale du 18 mai qu’en plus des 250 pertes d’emplois dans ses bases administratives, elle chercherait à réduire son personnel navigant de 3.000 unités et les salaires de 20% pour les pilotes et de 10% pour le personnel de cabine.

En date du 14 mai, la Belgian Cockpit Association (BeCA), qui regroupe les pilotes de Belgique, avait reçu une lettre de Ryanair annonçant le licenciement possible de 25% des effectifs , soit 44 pilotes sur l’ensemble . Voilà qui est désormais confirmé, en plus de 40 membres du personnel de cabine , et non 30 comme précédemment annoncé .

A la CNE, on ne décolère pas non plus, car on explique que Ryanair essaye systématiquement de passer dans le dos des syndicats. "Ils doivent négocier dans le cadre légal, dans le cadre de la loi Renault et négocier avec les représentations syndicales représentatives et pas contourner via les associations de pilotes. Ce sont les syndicats qui signent les conventions collectives et personne d'autre. Nous ne sommes pas en Angleterre", fulmine Didier Lebbe de la CNE.