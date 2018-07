Ryanair réduit sa flotte en Irlande

"Si les grèves inutiles persistent, il faudra alors ajuster nos horaires d'hiver", prévenait Ryanair ce lundi à l'annonce de ses résultats, marqués par une baisse de son bénéfice net. Dont acte. La compagnie va réduire sa flotte de 20% dès cet hiver à Dublin. 300 emplois sont menacés. Elle attribue cette décision à des baisses de réservations et aux grèves de pilotes qui ont lieu en Irlande. La compagnie low cost n'aura donc plus que 24 avions à Dublin contre 30 actuellement. Sur les 300 emplois menacés, 100 sont des pilotes et 200 des membres du personnel de cabine. La compagnie s'attend à fermer peu de destinations proposées à Dublin mais va plutôt réduire la fréquence des vols.