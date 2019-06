Ryanair reprend Malta Air pour doper sa présence en Afrique du Nord

La compagnie aérienne low cost Ryanair a annoncé la création d'une nouvelle filiale basée à Malte afin d'y renforcer sa présence et faciliter l'accès à l'Afrique du Nord.

Ce faisant, la low cost ajoute une 4e compagnie aux trois transporteurs à bas coûts qu'il compte déjà: Ryanair (Irlande), Lauda (Autriche) et Buzz (Pologne). Elle évolue ainsi vers une structure similaire à celle d'IAG - propriétaire entre autres de British Airways, Iberia, Vueling ou encore Aer Lingues- avec l'exploitation d'un nombre croissant de filiales.

"Cet investissement dans Malta Air va permettre à Ryanair de renforcer sa présence déjà notable à Malte (3 millions de passagers par an) et d'accéder aux marchés hors-UE (l'Afrique du Nord) depuis Malte", a expliqué la compagnie aérienne.

Ryanair va transférer dans sa filiale maltaise six avions déjà basés dans le pays, mais pour le moment sous le nom de Ryanair. Le groupe en profite aussi pour récupérer un certificat de transporteur aérien (AOC) à Malte.

Plus de 50 avions basés en France, en Italie et en Allemagne seront également rattachés à la base maltaise, ce qui permettra aux équipages de payer des impôts localement plutôt qu'en Irlande où ils sont contraints de le faire en vertu des accords en vigueur, a ajouté Ryanair.

60 destinations d'ici 3 ans

"Malta Air arborera fièrement le nom et le drapeau maltais et nous comptons développer notre flotte, nos liaisons, notre trafic et nos emplois basés à Malte au cours des trois prochaines années", déclare le CEO de Ryanair, Michael O'Leary