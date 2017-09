Ryanair retrouve ses vieux démons

Ryanair supprime 2.000 vols d’ici à fin octobre un peu partout en Europe. Soit plus de 320.000 passagers affectés. Les raisons invoquées ne trompent personne et l’image de la compagnie va prendre un sacré coup. La pénurie de pilotes est un phénomène mondial et les compagnies à forte croissance sont les premières affectées. Surtout les low cost.