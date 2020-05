Ryanair revolera en juillet, mais avec moins de personnel

"On sait actuellement que ces pertes d'emploi se chiffrent à 3.000 personnes, mais il faudra déterminer leur répartition par pays. Nous devons absolument évaluer avec l'Union européenne comment gérer la crise dans le secteur aéronautique, parce qu'il s'agit d'un des secteurs les plus touchés par la crise causée par l'épidémie du Covid-19." Le CEO pointe une fois de plus du doigt le soutien des états à leurs compagnies nationales, comme Air France et KLM ou Brussels Airlines et Lufthansa.