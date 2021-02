Ryanair s'apprête à vivre "l'année la plus difficile" de son histoire

Ryanair a accusé une perte nette de 306 millions d'euros au quatrième trimestre 2020 et s'attend à connaître la pire année de son histoire.

Comme l'ensemble du secteur, le groupe a souffert des mesures mises en place pour enrayer le coronavirus et ses nouveaux variants. Le chiffre d'affaires trimestriel de Ryanair a chuté de 82% alors que la compagnie aérienne n'a transporté que 8,1 millions de passagers, ce qui représente une baisse de 78% sur une année.

Pas d'embellie avant Pâques

"Nous espérions que les choses continuent de s'améliorer au troisième trimestre mais, la semaine avant Noël, l'émergence des variants britannique et sud-africain a conduit à de sévères restrictions", explique Michael O'Leary, directeur général du groupe, dans une vidéo diffusée sur le site de Ryanair.

Prévisions maintenues

Ryanair maintient ses prévisions: la compagnie aérienne s'attend à n'avoir transporté qu'entre 26 et 30 millions de passagers au cours de son année fiscale 2020-2021 , qui s'achèvera fin mars. Avant que la pandémie n'éclate, le groupe espérait véhiculer pas moins de 155 millions de voyageurs sur la même période.

L'année 2021 sera "la plus difficile que l'entreprise ait jamais connue en 35 ans d'histoire", peut-on lire dans le communiqué. Le groupe s'attend à perdre entre 850 et 950 millions d'euros par an. Ryanair précise néanmoins qu'il s'agit d'un objectif prudent.