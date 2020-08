Ryanair supprime 20% de ses vols en septembre et octobre

Ryanair avait prévu de tourner à 70% de ses capacités en septembre. Le nombre de vols sera réduit, notamment vers la France et l'Espagne.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé lundi une réduction de 20% du nombre de ses vols en septembre et octobre , évoquant une baisse des réservations en raison d'une hausse des cas de nouveau coronavirus en Europe.

Ryanair, qui avait prévu jusqu'à présent de tourner à 70% de ses capacités en septembre , explique dans un communiqué n'avoir d'autre choix que de revoir à la baisse le nombre de vols prévus, notamment vers la France et l'Espagne , deux pays visés par la quarantaine imposée par le gouvernement britannique.

Baisse des fréquences de vols

La compagnie explique que ces réductions passeront surtout par une baisse des fréquences de vols plutôt que par des arrêts de desserte. "Cette baisse des capacités et de la fréquence des vols pour les mois de septembre et octobre sont inévitables compte tenu de la récente faiblesse des réservations dans la foulée des restrictions en place dans certains pays européens", explique un porte-parole de Ryanair, cité dans le communiqué. Les passagers concernés par l'annulation de leurs vols en septembre ont été prévenus et ceux bien moins nombreux qui avaient réservé pour octobre le seront dans la journée.