Ryanair supprime quatre bases en Espagne, 512 emplois concernés

Ryanair va supprimer quatre bases en Espagne et lancer un plan social qui "pourrait concerner" 512 emplois de pilotes et personnel de cabine. Une grève est prévue pour septembre.

La compagnie aérienne Ryanair va supprimer quatre bases en Espagne et lancer un plan social qui "pourrait concerner" 512 emplois de pilotes et personnel de cabine. Cela vient confirmer ce que les représentants des travailleurs redoutaient depuis le début du mois d'août, après l'annonce, fin juillet, de la volonté de l'entreprise irlandaise de supprimer des centaines d'emplois dans les mois à venir.

"La décision a été prise de fermer un certain nombre de bases à partir du 8 janvier 2020, parmi lesquelles Tenerife, Lanzarote, Grande Canarie et Gérone", explique de son côté la compagnie dans un courriel à ses employés, invoquant "une surcapacité significative dans le marché court-courrier européen". "C'est avec regret que je vous informe (...) de notre décision de débuter les procédures de licenciement collectif pour tous les personnels de cabine et pilotes de Ryanair" basés sur ces quatre aéroports, poursuit le courrier.