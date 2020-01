Ryanair supprime un de ses quatre avions à Bruxelles-National

Avec la prolongation de la suspension de livraison du Boeing 737 MAX, Ryanair réduit sa flotte à Bruxelles. À ce stade, aucune autre précision n'a été donnée. La direction rencontrera jeudi le personnel stationné à Bruxelles.

Alors que la rumeur circulait depuis plusieurs jours parmi les pilotes, Ryanair a informellement confirmé aux syndicats son intention de supprimer un des quatre avions stationnés à Bruxelles-National. La compagnie à bas coût, qui prévoit d'informer son personnel et sa délégation syndicale jeudi matin, explique cette décision par le retard de livraison de ses Boeing 737 MAX, dont un était prévu pour Bruxelles.

Dans les rangs syndicaux, on souligne qu'il n'est pas normal d'être informé par la rumeur d'un tel changement dans la flotte. "Normalement, on prévient d'abord la délégation syndicale via un conseil d'entreprise extraordinaire", affirme Didier Lebbe, CSC. Anita Van Hoof, SETCa, prévoit, pour sa part, d'interroger le président de la commission paritaire sur la question.

Que cache cette décision?

Pour l'heure, les informations sont plus que parcellaires. Ryanair affirme tout au plus que "le délai inattendu de livraison du nouvel appareil a malheureusement mené à pourvoir à des réductions supplémentaires pour la prochaine saison estivale". Le département commercial a donc décidé de supprimer dès le 20 avril un appareil sur sa base bruxelloise. Parmi les 135 Boeing 737 MAX commandés par Ryanair, un était attendu à Bruxelles, notamment pour permettre à la compagnie low cost d'éviter les amendes pour nuisances sonores.

Cette suppression est-elle temporaire jusqu'à ce que l'appareil soit livré? La base bruxelloise sera-t-elle la seule affectée ou il y aura-t-il des répercussions sur Charleroi? Va-t-il y avoir un impact sur les quelque 90 membres du personnel de cabine et les dizaines de pilotes stationnés à Bruxelles? Cette annonce va-t-elle remettre en cause l'offre proposée par Ryanair au départ de Bruxelles? Les syndicats espèrent au plus vite une réponse à toutes ces questions.

La Belgique jusqu'ici épargnée