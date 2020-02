Ryanair tente-t-il de tromper le consommateur sur ses émissions de CO2?

La compagnie aérienne se vante d'avoir les émissions de CO2 les plus faibles d'Europe. Véridique? C'est difficile à prouver, mais l'Autorité britannique de régulation de la publicité en doute.

Ryanair, compagnie aérienne ayant les plus faibles émissions de CO2 en Europe? Ce que l’on sait, c’est que l’Autorité britannique de régulation de la publicité (ASA) en doute. Elle a décidé d’interdire la diffusion de publicités trompeuses sur ses émissions de CO2 dans la presse.

L’ASA estime que le groupe irlandais a induit en erreur les consommateurs , en se présentant comme celui ayant les plus faibles émissions de CO2 en Europe parmi les grandes compagnies aériennes. " Il est difficile de définir ce qu’est une ‘grande compagnie aérienne’ et les consommateurs pourraient avoir l'impression de moins contribuer aux émissions carbone , ce qui ne peut pas être prouvé ", avance l’autorité de régulation.

Ryanair, "le plus vert" d’Europe

La compagnie aérienne n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, Ryanair s'est dit "déçu et surpris" par la décision, et assure qu'il est le transporteur aérien "le plus vert" en Europe.