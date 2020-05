Ryanair veut dégraisser en Belgique, mais… sans procédure Renault?

La compagnie à bas prix Ryanair a annoncé lors de sa dernière assemblée générale du 18 mai qu’en plus de 250 pertes d’emplois dans ses bases administratives, elle chercherait à réduire son personnel navigant de 3.000 unités et les salaires de 20% . Le groupe s’attend à des pertes de 200 millions d’euros au premier trimestre de son exercice (à partir d’avril) et aussi une perte au trimestre suivant. Elle devrait assurer 40% de ses liaisons dès juillet, 60% en août.

Chantage à l’emploi

Les pilotes considèrent que Ryanair profite de la crise du coronavirus pour faire un chantage à l’emploi et aux conditions de travail inacceptables. "Les chiffres présentés le 18 mai aux actionnaires montrent que Ryanair est en bonne santé financière et qu’elle est mieux placée que ses concurrentes pour redresser la barre au moment de la reprise, argumente Alain Vanalderweireldt. Dans ces conditions, pourquoi vouloir remettre unilatéralement en cause les conventions collectives signées chez nous en 2018 et 2019?"