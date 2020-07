Sabca, un siècle d’histoire aéronautique belge

Créée en 1920, la Sabca (pour Société anonyme belge de constructions aéronautiques) est la plus ancienne entreprise aéronautique belge. Dans le monde, elle est même l’une des deux seules sociétés du secteur, avec Boeing, à avoir gardé son nom d’origine ! Sa longue et riche histoire vient de connaître une nouvelle étape fondamentale avec la reprise de l’entreprise par Sabena Aerospace et la SFPI, suite à la sortie du groupe français Dassault.

Hasard du calendrier, c’est deux semaines après la présentation du nouveau groupe Blueberry - qui regroupe désormais Sabena Aerospace et Sabca - que sort de presse le deuxième tome retraçant les activités de cette entreprise centenaire. Écrit par Charles Mali, un ancien salarié du site de Gosselies passionné d’aviation et d’histoire, cet ouvrage est centré sur les 60 dernières années, qui ont été dominées par les programmes Mirage, F-16, Alpha Jet et Ariane. Six décennies marquées par des hauts et des bas, dont la dramatique restructuration de 2003.