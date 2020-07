Sabena Aerospace hérite des C-130 de la Défense belge

Le groupe belge Blueberry a décroché avec son partenaire américain Blue Aerospace le contrat pour la reprise de la flotte d'avions C-130 de l'armée belge.

L'armée belge a conclu un accord avec Sabena Aerospace et l'américain Blue Aerospace pour la reprise de sa flotte d'avions C-130. La Défense belge va remplacer, pour rappel, ceux-ci par des A400M (Airbus). Le contrat concerne à la fois les avions, leurs équipements et leurs stocks. Bien que les principaux intéressés ne l'aient pas précisé, la flotte de la Défense compte neuf C-130.

"Dès lors que l'armée de l'air belge opérera via la flotte d'A400, ce contrat permettra à Sabena Aerospace de garantir le travail sur sa ligne de maintenance de C-130 en Belgique", souligne dans un communiqué Stéphane Burton, le président du groupe Blueberry qui chapeaute les sociétés Sabena Aerospace et Sabca. "Ceci garantira un retour sur investissement pour l'économie belge et permettra à Sabena Aerospace de développer de bout en bout le support apporté aux opérateurs de C-130 nouveaux et existants."

Sabena Aerospace emploie un peu plus de 400 personnes . Active dans la maintenance et l'exploitation d'avions civils et militaires, elle fait partie du groupe Blueberry, qui compte 1.200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Sabena Aerospace avait récemment renouvelé son agrément auprès du groupe Lockheed Martin, le constucteur des C-130, pour effectuer leur entretien. L'obtention de ce contrat devrait l'aider à consolider son effectif.

Construit au départ de la fusion entre Sabena Aero et Sabca au début de l'année, Blueberry a pour ambition de créer un écosystème industriel dans l'aérospatial en consolidant des actifs industriels belges et en créant de nouvelles sources de valeur dans des produits et services de niche.

Partenaire pour la revente

Le groupe belge a noué pour l'occasion un partenariat avec Blue Aerospace. Cette filiale du groupe américain Heico Corp est un des leaders de l'industrie du marché secondaire militaire. C'est celle-ci qui se chargera de la revente, après leur transformation, des neuf C-130 acquis auprès de l'armée belge.