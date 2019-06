Safran Aero Boosters certifie une pièce en impression 3D

Réacteur à succès

Son produit phare est aujourd’hui le booster pour le moteur LEAP, qui est présent tant sur le Boeing 737 MAX – toujours cloué au sol – que sur la famille A320 d’Airbus , sans compter également le chinois Comac . Un réacteur qui s’annonce comme l’un des plus gros succès de l’aviation civile avec un carnet de commandes de plus de 17.400 unités.

L’usine de Herstal a entièrement refondu ses lignes de production pour assurer la livraison de 2.000 compresseurs basse pression par an en régime de croisière. Le motoriste belge est également présent sur d’autres moteurs, plus gros, mais construits à des cadences plus modestes. Il produit par ailleurs des vannes pour les moteurs fusées (Ariane) et des bancs d’essais.