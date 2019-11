Safran va supprimer 60 emplois à Brussels Airport

"Nous espérons qu'un certain nombre de travailleurs pourront déménager à Liège, mais cela dépendra des conditions que nous pourrons obtenir."

La filiale bruxelloise appartient au groupe français Safran Aircraft Engines et est spécialisée dans la réparation et l'entretien de moteurs d'avions. Un des raisons invoquées pour cette restructuration est l'obligation pour l'entreprise de quitter son bâtiment actuel pour le 30 juin 2022, selon Corbeel. "Une nouvelle localisation est recherchée dans un rayon de cinq à six kilomètres autour de l'aéroport", précise le responsable syndical.