Sauvetage dramatique pour Lufthansa

Le plan de sauvetage de Lufthansa prévoit une nationalisation partielle (20% du capital pour lesquels la Banque de crédit et d’investissement KfW va débourser 300 millions d’euros) de la compagnie qui avait été entièrement privatisée en 1997, 22.000 suppressions d’emploi et l’abandon à la concurrence de 24 slots de décollage dans les aéroports de Francfort et Munich. Ce dernier point est insuffisant aux yeux du patron de Ryanair, Michael O’Leary, qui a annoncé jeudi vouloir porter le dossier devant justice de l’Union européenne. " C’est un cas spectaculaire, dans lequel un riche pays européen ignore les traités européens dans l’intérêt de son industrie nationale, au détriment des pays plus pauvres ", s’est insurgé O’Leary.