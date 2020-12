Sept avions chargés de vaccins ont déjà décollé depuis Zaventem

"Brussels Airport compte de nombreuses années d'expertise dans le domaine du transport de produits thermosensibles et nous sommes heureux d'apporter notre contribution à la solution de cette crise sanitaire globale", commente Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. "En tant que plateforme pharma globale, nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure, maintenant que les volumes de vaccins vont progressivement augmenter dans les semaines et les mois à venir."

De plus en plus de vaccins transiteront par Brussels Airport au cours des prochains mois, tant via DHL Express que via les autres vols commerciaux. Les vols transporteront les vaccins Pfizer-BioNTech mais également ceux des autres sociétés pharmaceutiques, en exportation et en importation.