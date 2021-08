"Si O’Leary revient avec des réductions de salaire, il va avoir de sérieux problèmes"

Maintenant que Michael O’Leary ne menace plus de licencier, cela enterre définitivement la procédure Renault, selon eux. Ces derniers rappellent que l’accord négocié avec Ryanair nécessitait de régler le passif et de payer les arriérés et que c’est parce que cela n’a pas été fait qu’ils n’ont jamais signé l’accord qui prenait fin au 30 avril.