Singapore Airlines revient (enfin) à Bruxelles

On l’attendait depuis 2003, mais maintenant, c’est sûr. Singapore Airlines revient pour des vols directs entre Bruxelles et Singapour. Il faudra attendre l’automne 2020 pour les premiers vols.

Qatar, Emirates et Etihad (et Lufthansa) ont un an pour s’organiser, puisque le premier vol n’est attendu que pour le 25 octobre 2020, donc dans un peu moins d’un an.