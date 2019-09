Skeyes espère laisser le douloureux chapitre des grèves derrière elle

Un accord a été conclu sur le mécanisme des horaires des contrôleurs aériens de skeyes. Le CEO Johan Decuyper espère pouvoir redémarrer un nouveau chapitre avec ses employés et les aéroports.

La différence, c’est que désormais le système prendra en compte toutes les règles européennes, par exemple en ce qui concerne la gestion de la fatigue . C’était une obligation légale pour 2020. "La priorité reste que les remplacements sont réglés par ce marché en interne sans intervention de notre part. Seulement, il faut être sûr que tout le planning est conforme à la réglementation. Il y a des mécanismes en plus qui permettent au management de faire le nécessaire quand il y a des trous dans le planning" , nous explique le CEO Johan Decuyper.

Dans le détail, les représentants de la CGSP ont voté pour le planning tout comme les libéraux. Ces derniers avaient pourtant voté contre l’accord de mai dernier. Finalement, seul l’ACV Transcom, le pendant flamand de la CSC Transcom, n’a pas voté le texte et s’est juste abstenu. Ce dernier syndicat est puissant au sein de l’entreprise. "Je ne vais pas commenter leur décision, mais une abstention c’est autre chose qu’un vote négatif. Le fait que les libéraux ont voté favorablement prouve que l’on a démarré un processus où l’on a associé tout le monde pour moderniser l’entreprise", estime ainsi Johan Decuyper.

"Quelques modifications importantes ont été apportées au texte d’origine, sur lesquelles nous avions insisté. Par exemple, chaque contrôleur aérien devait être de garde deux fois par an, indépendamment de son shift. Cette disposition a été retirée du texte" , justifie Kurt Callaerts, secrétaire permanent de l’ACV Transcom. Selon l’organisation syndicale, il est toujours problématique que les contrôleurs aériens reçoivent leurs horaires deux semaines à l’avance, contre deux mois auparavant. "Le texte original a été fondamentalement modifié" , ajoute Kurt Callaerts. "De nouvelles actions ne sont pas à l’ordre du jour."

Grogne des aéroports

Les grèves à répétition au printemps ont laissé des traces dans les aéroports et auprès des compagnies aériennes. À l’aéroport de Zaventem par exemple, les grèves du printemps dernier ont coûté des millions d’euros avec 313 vols passagers annulés et un peu moins de 100 vols cargos annulés.

Certains vols cargos ont été déviés de manière définitive de l’aéroport de Zaventem, qui a perdu quelques clients, en plus de l’impact négatif sur l’image. Chez Brussels Airlines, on a aussi dû gérer cette crise au jour le jour. On se félicite aujourd’hui d’un accord qui constitue "un pas dans la bonne direction".