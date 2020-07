Skeyes obtient 8 millions de crédit d'Eurocontrol

Skeyes a besoin d'être renfloué de plus de 100 millions d'euros par l'État fédéral. Le contrôleur du ciel a déjà obtenu un crédit de 8 millions d'Eurocontrol.

Le contrôleur aérien Skeyes, anciennement Belgocontrol, a reçu 8 millions d'euros via un crédit d'Eurocontrol pour l'aider à survivre à la crise engendrée par le coronavirus. Une information du quotidien De Standaard qu'on nous confirme chez Skeyes.

La société négocie donc avec le gouvernement fédéral pour obtenir une aide afin de combler le trou généré par la crise au delà des 100 millions. Les 8 millions d'Eurocontrol sont donc peu de chose face aux besoins mais restent intéressants en termes de liquidité. En effet, Skeyes a accordé des délais de paiements aux compagnies aériennes pour les vols opérés avant la crise, en février par exemple. Il s'agissait alors d'aider ces compagnies aériennes en grandes difficultés financières et en manque de liquidités.

"Heureusement, le trafic reprend peu à peu. Car à la différence des compagnies aériennes, nos coûts restent les mêmes quand on n'est pas payé pour le service", détaille Dominique Dehaene, communication manager chez Skeyes.

"Chez Skeyes, on travaille pour le trafic. Selon les prévisions, nous serons à 50% du trafic fin de l’année et 75% pour l’été 2021. Mais la reprise totale sera pour 2022 et 2023", nous explique Dominique Dehaene