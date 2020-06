Suppression de vols chez TUI: l'inspection économique chargée d'enquêter

"Il a été décidé de supprimer un ou quelques jours de vol sur une série de destinations existantes" , souligne le tour-opérateur. Avec l'ouverture des frontières décidée dans l'Union européenne pour le 15 juin, "TUI a pu établir un plan de vol réaliste et garantir les voyages européens sur cette base", souligne l'entreprise.

L'entreprise compte offrir "une solution très flexible " aux voyageurs dont le vol est annulé. "Si le client répond dans les cinq jours suivant la réception de l'e-mail, il peut réserver un même voyage à une autre date et au même prix. La condition est que la nouvelle date de départ tombe au maximum trois jours avant ou après la date initiale. Si le même voyage peut s'effectuer depuis un autre aéroport belge, la modification pourra également se faire sans frais", explique TUI.

Une enquête ouverte

La ministre de l'Economie Nathalie Muylle (CD&V) a missionné l'Inspection économique d'enquêter sur "les compagnies aériennes qui vendent des vols et les annulent quelques jours plus tard". "Toute personne qui part en vacances doit pouvoir en profiter sans souci et ne pas entendre quelques jours après la réservation que c'est annulé".