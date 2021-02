Swissair réclame 17 millions d'euros à la Sabena

Le liquidateur de Swissair et la curatelle de Sabena s'affrontent pour récupérer des créances nées de l'ancien partenariat des deux compagnies aériennes.

Alors que l'on commémorera les vingt ans de la faillite de la Sabena dans quelques mois, la compagnie aérienne Swissair (en liquidation) et la curatelle de la Sabena viennent de s'affronter à coups de millions d'euros devant la cour d'appel de Bruxelles. Les Suisses réclament 17 millions à la curatelle de l'ancienne compagnie aérienne belge qui, de son côté, réclame 67 millions d'euros au liquidateur de la compagnie aérienne suisse.

Lire aussi | "Les liquidateurs de Sabena tentent de récupérer plus de 70 millions de Swissair"

Question de langue

Dans la foulée de la déclaration de la faillite de la Sabena le 7 novembre 2001, la compagnie aérienne Swissair, défendue par Koen Van den Broeck et Camille Leroy (Allen & Overy), avait déclaré une créance de 17 millions d'euros auprès de la curatelle de la Sabena. Celle-ci n'avait été ni acceptée, ni refusée, mais mise sur le côté pour être débattue, comme cela arrive avec souvent. Et ce n'est qu'en 2015 que l'affaire est revenue à la surface lorsque la curatelle a fait savoir qu'elle contestait cette créance née de décomptes effectués par Swissair après le démantèlement de la Swissair Airlines Management Partnership (AMP), une structure mise en place en vue de fusionner Swissair et la Sabena, alors détenue par l'Etat belge (50,5%) et SAiRGroup (49,5%). Les attentats du 11 septembre 2001 et la faillite de la Sabena en ont décidé autrement et la fusion ne s'est jamais faite.

La créance aurait dû être rédigée dans une des langues officielles de la Belgique et non en anglais comme cela avait été fait.

C'est dans ce contexte de décompte né du détricotage de l'AMP que Swissair avait remis une créance de 17 millions d'euros. En 2015, la curatelle de la Sabena, représentée par Alain d'Ieteren (Janson) , Ilse Van de Mierop, Christian Van Buggenhout et Renaud Thungen (DLA Piper), avait estimé que cette créance constituait un acte introductif d'instance. Dans ce cas, elle aurait dû être rédigée dans une des langues officielles de la Belgique et non en anglais comme cela avait été fait.

Face à cette position, Swissair a, en 2015, décidé de citer la curatelle de la Sabena en acceptation de sa créance devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Par un jugement du 22 mai 2017, le tribunal avait donné raison à la curatelle de la compagnie aérienne belge. Swissair avait interjeté appel le 26 octobre 2017. C'est cet appel qui vient d'être plaidé durant quatre matinées devant la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles.

Compensation

On l'aura compris, Swissair estime que sa créance a été valablement introduite et qu'il ne peut pas être question de prescription. De son côté, la curatelle de la Sabena a introduit une demande reconventionnelle contre Swissair à concurrence de 44,4 millions d'euros dans le cadre de la liquidation des comptes du partenariat AMP et d'un montant de 22,6 millions du chef d'autres créances. Et si la Cour d'appel devait estimer que la créance de Swissair est valable, la curatelle de la Sabena a fait savoir qu'elle aurait recours au système de compensation. Pour le dire autrement, elle réclamerait alors 50 millions d'euros à Swissair.