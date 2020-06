Swissport Belgique va déposer le bilan

Swissport fait la culbute . Le manutentionnaire de Brussels Airport annonce qu'il demande la mise en faillite de ses activités de gestion des bagages et de nettoyage auprès du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles. Dès que le tribunal aura déclaré Swissport Belgium SA et Swissport Belgium Cleaning SA en faillite, il désignera un curateur en charge d’administrer les affaires de ces deux entités. Elles représentent 1.469 emplois.

Question financière

En mars et avril, les activités de Swissport Belgium ont connu "une chute vertigineuse", et elles ont été pratiquement nulles ces dernières semaines en ce qui concerne les services au sol pour les vols passagers. "Il est clairement établi à ce stade que la situation mettra longtemps avant de retourner à la normale", estimait déjà la direction il y a quelques semaines. "Selon les propres prévisions de redémarrage de nos compagnies clientes, nous tablons sur environ 40% d'activité d'ici la fin de l'année, et sans doute pas plus de 70 à 80% en 2021."