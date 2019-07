Swissport développe un centre logistique pharmaceutique à Zaventem

L’opérateur aérien suisse se dote à Brussels Airport d’une installation de fret aérien à la pointe de la technologie, actuellement construite par Brussels Airport Company. Il a signé un bail à long terme avec le gestionnaire de l’aéroport belge et investit 11 millions d’euros dans l’équipement et les accessoires de la nouvelle installation.

Le bâtiment comprendra un entrepôt de 25.000 m² , un système de manutention , des bureaux et 3.620 m² d'installations de bout en bout dans le nouveau centre Swissport Pharma bruxellois.

Vice-président exécutif Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de Swissport

Nos nouvelles installations seront la référence en matière de logistique de fret aérien et de logistique pharmaceutique.

Les travaux de démolition et de construction battent leur plein. La construction de la nouvelle installation de Swissport a débuté en janvier dernier et durera environ deux ans. L'entrepôt de 25 000 m² sera équipé d'un système de manutention automatisé (MHS) et répondra aux normes strictes de l'industrie pharma.