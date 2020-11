TUI fly prolonge la suspension de ses vols depuis les aéroports régionaux

La compagnie aérienne TUI fly a prolongé vendredi la suspension de ses opérations depuis les aéroports de Liège, d'Ostende et d'Anvers jusqu'au 11 février 2021 inclus. L'entreprise avait initialement planifié l'arrêt temporaire de ses vols entre le 9 novembre et le 17 décembre 2020 inclus. Cette première période de six semaines entre les vacances d'automne et de Noël avait été choisie car elle est généralement la plus calme de l'année.