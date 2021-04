TUI fly reprend progressivement ses vols

Depuis des mois, TUI fly ne pouvait plus proposer de vols qu'au départ de Bruxelles ou Charleroi. Le 3 mai, son offre s'étendra à nouveau à l'aéroport de Liège.

À partir du 3 mai , TUI fly reprendra du service à l'aéroport de Liège. La compagnie aérienne reliera la Cité Ardente à deux destinations espagnoles ( Alicante et Malaga ) dès cette date, et à une destination turque ( Kayseri ) à partir du 7 mai , indique vendredi la société.

"Cette décision constitue une nouvelle étape dans le redémarrage progressif du programme de vols . TUI propose ainsi à nouveau des départs depuis l'ensemble des aéroports en Belgique (Bruxelles, Charleroi, Ostende, Anvers et Liège)", explique la compagnie.

Les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 avaient contraint la compagnie aérienne à réduire son offre et à proposer uniquement des vols au départ de Bruxelles et de Charleroi. Avec la levée de l'interdiction des voyages non-essentiels et la demande grandissante, TUI fly propose donc à nouveau des vols au départ de Liège, après cinq mois d'interruption.