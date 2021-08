Taxer encore le transport aérien: est-ce vraiment le bon moment?...

Des projets européens et nationaux visent une fois de plus à taxer le transport aérien, au nom d’arguments divers. Mais les compagnies aériennes en ont-elles les moyens?

La Commission européenne va revenir à la charge avec son projet "Fit for 55" qui vise à réduire les émissions de carbone de 55% d’ici à 2030 et comparées à 1990. Dans ce projet, les transports aérien et maritime sont concernés, l’idée étant de taxer le kérosène et peut-être aussi l’électricité utilisée pour les avions à propulsion électrique (les vols de plaisance et l’aviation d’affaires n’étant pas encore concernés, on voit mal qui cela pourrait viser dans l’immédiat). "Encore des taxes!", s’insurgent les transporteurs qui n’en comprennent jamais la destination finale.