Test réussi pour le premier avion hypersonique chinois

En 2014, le pays avait déjà testé à plusieurs reprises un planeur capable d’atteindre Mach 10. Il pourrait déjà être prêt en 2020. Ce planeur serait cependant moins maniable que le Starry Sky 2 et donc plus facilement abattu.

Les USA à la traîne

Quant aux USA, ils sont à la traîne dans le développement de tels missiles. Après les attaques du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, le pays a voulu développer une arme hypersonique. Le programme Falcon a été lancé et plusieurs modèles ont été testés en 2010. Mais après plusieurs échecs, le Pentagone a abandonné progressivement le programme. Selon "The Washington Post", le Pentagone regretterait maintenant de ne pas avoir continué. En avril dernier, aux vues des avancées chinoises et russes, les Etats-Unis ont lancé un nouveau programme. L’entreprise Lockheed Martin a signé un contrat de près d’un milliard de dollars avec l’US Air Force pour le développement et la construction d’un missile aussi rapide.