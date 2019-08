Toujours pas de bénéfices pour les bagagistes de Brussels Airport

Swissport Belgium et Aviapartner Belgium, les deux bagagistes de Brussels Airport, ne sont pas parvenus à sortir du rouge l'année dernière. Comme en 2017, les deux entreprises ont subi des pertes dans le traitement des vols passagers à Zaventem, selon les chiffres annuels publiés sur le site de la Banque nationale.

Les résultats vont néanmoins dans la bonne direction . Par rapport à 2017, la perte nette a été réduite de plus de moitié (-3,6 millions d'euros à l'époque) et le chiffre d'affaires a augmenté de 3,7% à 63,9 millions d'euros. "Nous nous attendons à atteindre le seuil de rentabilité cette année ou à réaliser un bénéfice", ajoute le bagagiste.

Aviapartner Belgium assure le traitement des passagers d'une trentaine de compagnies aériennes à Brussels Airport, dont Ryanair et TUIfly. Son concurrent Swissport Belgium, qui compte Brussels Airlines parmi ses clients, a vécu des difficultés similaires l'année dernière. Son chiffre d'affaires a augmenté (+7% à 84,8 millions d'euros) et la perte nette a diminué (de plus d'un quart à -3,4 millions d'euros). Swissport n'a pas souhaité commenter ces résultats.