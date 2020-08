Trafic aérien en Europe: l'Iata prévoit une baisse de 60% en 2020

Bien que le trafic en Europe ait progressé au cours des derniers mois depuis son point bas du mois d'avril, il "reste inférieur de plus de 50% par rapport à la même période l'an dernier", a indiqué l'organisation qui regroupe 290 compagnies aériennes dans le monde.

"À court terme, la reprise en Europe, reste très incertaine au vu d'une nouvelle vague de la pandémie et de l'impact économique mondial encore plus important qu'elle pourrait avoir"

L'Iata estime à "plus de 7 millions le nombre d'emplois" liés à l'aviation , y compris le secteur du tourisme, menacés en Europe, une estimation revue à la hausse d'un million par rapport à juin.

En France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, la baisse du trafic en 2020 est estimée à 65%. En Espagne et en Italie de 63%. Le pays européen le plus touché devrait être la Norvège avec une chute prévue de 79%.