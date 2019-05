Troisième changement à la tête de Swissport Belgium en un an

Peter De Maesschalck avait pris la direction de Swissport Belgium l'été dernier. Il est le troisième patron à quitter l'entreprise en un an. Les raisons de ce départ sont floues.

Et de trois! Swissport Belgium change pour la troisième fois en un an de CEO. Le principal bagagiste de Brussels Airport peinant à redresser la barre, il se défait de son CEO, Peter De Maesschalck. L'annonce a été dévoilée via son profil LinkedIn. Dans le chef de la société, la communication est laconique: "Il y a eu des changements au niveau international." Certes, Swissport reste dans le rouge.