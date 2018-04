Troisième essai pour désigner le patron du transport aérien belge

Ses compétences en management ont séduit le jury, mais elles sont insuffisantes pour piloter l’administration du transport aérien. " Le candidat resté à la fin de la deuxième procédure n’est pas issu du monde aérien. Après son audition par le président du SPF Mobilité et Transports (Eugeen Van Craeyvelt, NDLR) comme le prévoit la procédure, celui-ci a remis un avis défavorable que j’ai entériné. On va devoir relancer une procédure de sélection en analysant les raisons de l’échec ", nous a confirmé le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR).

120.000 euros bruts par an

Selon des observateurs, outre le fait que l’oiseau rare à dénicher doit avoir une solide expérience en matière de management et dans le secteur aéronautique, il y a aussi la question des rémunérations. Il nous revient que la concurrence avec le privé où les salaires sont bien plus élevés que dans l’administration publique complique davantage les choses et est un point négatif pour l’attractivité de la mission. Le patron de la DGTA touche un salaire de 120.000 euros bruts par an contre 196.793 euros pour le président du SPF.