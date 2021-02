Tui Airlines Belgium largement recapitalisée

Tui bénéficie d'un important paquet d'aide allemand et a donc de la visibilité. Une recapitalisation de 114 millions d'euros a été opérée pour sa filiale Tui Airlines Belgium.

C'est une recapitalisation peu banale dont L'Echo a pris connaissance. En pleine pandémie, et alors que le secteur du voyage est à terre, Tui Airlines Belgium a augmenté son capital de 114 millions d'euros. Ce faisant, il passe de 6 millions à 120 millions d'euros.

Autant de vouchers que la compagnie préférerait évidemment voir utilisés par les consommateurs . Une partie de ceux-ci sont d'ailleurs utilisés par des clients qui souhaitaient se rendre à l'étranger et qui se rabattent sur les Ardennes ou la Côte belge. "Si quelqu'un veut partir à l'été, il est mieux d'utiliser son voucher que de demander un remboursement", insiste Sarah Saucin.

Dernière minute

Pour l'instant, c'est le règne de la réservation de dernière minute qui prévaut. Un comportement qui s'est imposé depuis l'été dernier. Ce sera d'autant plus le cas pour Pâques, alors que les textes prévoient une interdiction de voyager jusqu'au 1er avril et que les vacances de Pâques comment... le 3 avril cette année.

"Une année normale, le mois de juillet est fort prisé. Maintenant, c’est août et septembre qui le sont. Les familles repoussent le plus tard possible dans l’année leurs vacances", ajoute Sarah Saucin.