Un accord social bientôt bouclé chez Brussels Airlines

La direction et les syndicats de Brussels sont proches d'un accord social sur les modalités d'une restructuration qui menace un millier d'emplois sur les 4.000 que compte la compagnie aérienne.

Les négociations se poursuivent chez Brussels Airlines. Un accord entre la direction et les syndicats a déjà été trouvé pour le personnel au sol, tandis que l'on se trouve en phase de finalisation pour le personnel de cabine. S'agissant des pilotes, les trois syndicats espèrent atterrir ce lundi ou mardi.

"Quelques points doivent encore être discutés, mais nous espérons arriver le plus rapidement possible à un accord", indique à l'agence Belga Anita Van Hoof, du syndicat socialiste BBTK/Setca. Vendredi, direction et syndicats avaient négocié jusqu'à tard dans la soirée.