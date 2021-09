Un acteur du secteur aérien revendique le nom Blueberry

Un an après la naissance du holding Blueberry (Sabca et Sabena Aerospace), Blueberry Aviation, une entreprise basée à Monaco, revendique la paternité de ce nom.

On pourrait appeler cela Blueberry contre Blueberry. Cette semaine, la société monégasque Blueberry Aviation, active, entre autres, dans l'assistance lors de la vente ou l'achat d'avions et d'hélicoptères, a intenté une action en cessation contre Sabena Aerospace et la société Blueberry, du nom du holding qui, depuis un peu plus d'un an, regroupe les activités de Sabca et de Sabena Aerospace.