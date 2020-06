Un coup de pouce fédéral en préparation pour sauver Aviapartner

Désormais 100% belge - son président, Laurent Levaux, a racheté avec des associés les parts du fonds HIG Capital, actionnaire depuis 2015 -, Aviapartner, qui gère l'enregistrement des passagers, le traitement des bagages et la prise en charge des avions au sol, est donc incontournable. Un dépôt de bilan risquerait de mettre l'aéroport national à l'arrêt. Même chose pour les aéroports d'Ostende et d'Anvers, où Aviapartner assure toute l'assistance au sol.

"Une telle initiative prise quelques semaines plus tôt aurait pu sauver 1.500 emplois chez Swissport."

Une telle initiative donne aux syndicats un sentiment mitigé. "Ce soutien arrive tard. Une telle initiative prise quelques semaines plus tôt aurait pu sauver 1.500 emplois chez Swissport", réagit Fouad Bougrine, secrétaire du syndicat libéral (CGSLB).

Prématuré ?

Selon le Standaard, l'accord de principe conclu entre partis devrait être soumis ce jeudi au conseil d'administration de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), bras financier de l'Etat fédéral, qui serait chargée d'accompagner le sauvetage du manutentionnaire d'aéroports et de transposer l'accord politique dans un contrat en bonne et due forme. Certes, cette initiative ne soulève pas l'enthousiasme de tous les partis. Outre des pertes récurrentes, Aviapartner traîne en effet la réputation d'un climat social difficile. Mais pour le gouvernement, les alternatives ne sont pas légion.