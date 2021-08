Un jugement renforce les droits des passagers aériens belges

Cette décision fait suite à une procédure juridique entamée par AirHelp , une société qui aide les voyageurs et voyageuses dans leurs démarches, pour deux passagers concernés par un retard d'avion de plus de huit heures. Selon le journal De Standaard, il s'agissait d'un vol de Brussels Airlines.

Qui est concerné?

Une disposition légale de la réglementation européenne prévoit qu'en cas de retard ou d'annulation d'un vol, et en cas de refus d'embarquement, les passagers peuvent prétendre à une indemnisation allant, en fonction des circonstances, jusqu'à 600 euros par personne .

"Tous ceux qui n'ont pas eu de réponse positive à la suite de leur demande d'indemnisation pour un retard ou une annulation de vol de moins de cinq ans peuvent aujourd'hui faire un recours en droit pénal devant le juge d'instruction contre la compagnie aérienne et son PDG", explique Jeroen De Man, avocat d'AirHelp en Belgique.

Si aucune demande d'indemnisation n'a été déposée, le délai de prescription reste cependant d'un an.

Un exception

Cela concerne tous les passagers et passagères aériens, qu'ils et elles soient belges ou étrangers, au départ ou à l'arrivée de la Belgique, complète, dans un communiqué, l'organisation qui, contre rémunération, aide les voyageurs et voyageuses à obtenir une compensation pour les vols retardés, annulés ou refusés.