"Un virage globalement positif pour Brussels Airlines" (Etienne Davignon)

Brussels Airlines (SN) dans Eurowings, on oublie! C’est ce qui s’est dit ce matin au Conseil d’entreprise de la compagnie belge. SN devra se rapprocher des compagnies de réseaux, traduisez dans le langage Lufthansa "Austrian et Swiss". La stratégie semble claire: le low cost se concentre sur l’Europe et c’est là qu’Eurowings doit porter le fer. Quant aux compagnies qui ont fait leurs preuves en long-courrier (dont Brussels en Afrique), laissons-leur l’initiative.

Avec Eurowings, Brussels Airlines (SN) allait-elle dans la mauvaise direction? Disons que c’était un élément de complications. Car, avec Zaventem comme bulle importante, le réseau de SN apporte toutes ses justifications. D’abord notre réseau long-courrier, y compris nos vols que nous avons désormais de Düsseldorf, mais aussi nos vols de loisirs moyen-courriers avec Thomas-Cook et ceux qui alimentent notre hub de Bruxelles pour des vols plus lointains.

Le groupe Lufthansa demande plus de productivité de toutes les filiales. Est-ce encore possible chez SN? Ce n’est pas une mission impossible, mais il faudrait aussi que l’aéroport – et plus particulièrement Skeyes – nous en donne les moyens. C’est de l’unique responsabilité des autorités si nous avons perdu du trafic au début de l’année.

Lufthansa demande un plan d’économies pour le troisième trimestre : c’est dans quelques jours…

Oui. Et aussi dans trois mois. Nous avons déjà un programme, un chef de projet et, à la rentrée, on verra si nos objectifs sont atteignables. On verra. Et c’est pour éviter l’incertitude et les inquiétudes à la veille des vacances que nous avons tenu à faire ce conseil d’entreprise extraordinaire.