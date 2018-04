Une grève européenne en projet chez Ryanair

Chez Ryanair, on en a marre et on veut le faire comprendre. Plusieurs syndicats européens de l'aviation vont étudier des "actions concertées", a annoncé mercredi un syndicat à l'issue du troisième jour de grève des pilotes portugais de la compagnie irlandaise. Ceux-ci dénoncent le non-respect des conditions de travail en vigueur dans le secteur, notamment en ce qui concerne les procédures disciplinaires et les menaces lorsque les ventes à bord n'atteignent pas les objectifs fixés.