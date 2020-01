United Airlines mise résolument sur la croissance de son trafic

Avec un solide bénéfice d’exploitation de 3,4 milliards de dollars, United Airlines voit l’horizon ensoleillé, malgré les retards du Boeing 737 MAX. La croissance est à l’ordre du jour, tant en nouvelles escales, que nouveaux avions ou engagement de personnel.

United Airlines figure parmi les plus grandes compagnies du monde. Les critères de recherche pour connaître "LA" plus grande sont variés: nombre d’escales, d’avions, de personnel, de vols ou alors de chiffre d’affaires et de capitalisation boursière. On peut faire jouer les chiffres car un passager n’est pas un passager-kilomètre et un vol intercontinental n’est pas un vol domestique. Quoi qu’il en soit, United (UAL) est dans le "Top 4" américain, avec American, Delta et Southwest.

158 millions de passagers

De son côté, la compagnie de Chicago soutient "avoir le réseau le plus étendu du monde", avec ses plaques tournantes à Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Newark, San Francisco et Washington et aussi la plus grande offre en sièges(-kilomètres) à l’international.

En 2018, elle a transporté 158 millions de passagers sur plus de 1,7 million de vols. Cela représente environ 4.900 vols quotidiens vers 355 aéroports sur les cinq continents. Sa flotte se compose de 779 appareils, plus les 569 avions de sa filiale régionale United Express. La compagnie est présente en Belgique depuis plus de 25 ans et dessert, depuis Bruxelles, New York, Washington et Chicago.

Et ce n’est pas fini! La compagnie a organisé une vaste campagne de communication qui a duré six mois (dont deux jours à Chicago) baptisée ‘backstage’, où 15.000 employés ont été informés par les principaux directeurs généraux ("vice-présidents", là-bas) venus expliquer leurs intentions et répondre aux questions.

Le client qui refuse de voler sur un 737 MAX, on le transférera sur un autre vol, sans frais. Oscar Munoz CEO dE United Airlines

À côté des grands shows ‘on stage’, il y a eu des sessions d’information spécifiques, briefings, réunions informelles, cocktails avec apartés et stands divers pour découvrir, ici de nouveaux uniformes, là les prochains softwares pour être contactés (60.000 iPhones seront distribués au personnel dans le monde) ou alors les nouveaux services à la clientèle.

La croissance au menu

Menée par Josh Earnest, ancien porte-parole de la Maison-Blanche, la grand-messe United fonctionne bien, avec Oscar Munoz, le CEO, bien en phase avec Scott Kirby, son président et bientôt le nouveau CEO. Le message est clair: "Dans le temps, nous devions nous excuser de notre service et ce n’est plus le cas." Une piqûre de rappel à l’histoire du pauvre passager débarqué de force d’un avion pour surréservation: la réputation de United en avait pris un sérieux coup.

Maintenant, on ne parle que de croissance. Pas moins de 34.000 personnes seront engagées d’ici 2022, dont 40% pour accompagner entre autres la hausse de l’offre et les départs naturels, a confirmé à Chicago Kate Gebo, DRH de la compagnie. UAL passera donc de 90.000 à 103.000 employés et 4.000 pilotes (+15%) en trois ans.

Le seul hic est que les objectifs de croissance sont oblitérés aujourd’hui par l’immobilisation des Boeing 737 MAX depuis le 10 mars. Quatorze avions de United sont au sol et une quinzaine d’autres n’ont pas pu être livrés.

Du coup, la compagnie table désormais sur une croissance de 3,5% cette année, au lieu des 6% prévus. Mais elle espère quand même récupérer de 40 à 50 exemplaires de MAX l’année prochaine, a insisté Scott Kirby, tout en précisant que la compagnie investira 7 milliards de dollars l’an prochain dans l’arrivée de nouveaux avions, long-courriers compris. Avec un bénéfice d’exploitation de 3,4 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de l’année (+32,6%), United ne gamberge pas trop.

Cela dit, il faudra aussi convaincre les passagers de vouloir remonter sur le 737 MAX. Oscar Munoz a été assez clair: "Nous serons transparents et nous dirons à la réservation sur quel avion un client volera. S’il refuse ce vol, on le transférera sur un autre, sans 737 MAX, et sans frais."

La croissance va de pair avec des innovations en matière de service: la nouvelle classe Polaris (Business) avec tout siège ayant accès au couloir s’installe lentement en long-courrier; des systèmes de visualisation de la cabine à 360° permettent un meilleur choix de réservation de siège; une nouvelle application GPS est possible pour ne pas se perdre à Chicago O’Hare et si vous réservez dans des hôtels Marriott aujourd’hui sur le vol entre Londres et New York (de six à dix vols quotidiens!), United transférera directement vos bagages de l’avion à votre chambre. Cela fait rêver, non?