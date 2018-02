VLM volera vers la Chine d'ici un an

Toutefois, reste à confirmer depuis quel aéroport cette liaison vers la Chine se fera . Deux aéroports du pays ont déjà été écartés: il s'agit de ceux d'Anvers et de Charleroi. La piste de l'aéroport du premier est trop courte pour accueillir les vols longs-courriers. C'est aussi la longueur de la piste qui pose problème pour BSCA, celle-ci n'est "pas assez longue pour optimaliser les vols". "On devrait limiter la capacité de nos avions, ce que nous ne désirons pas faire", précise Yves Panneels.

→ Reste à faire un choix entre Ostende, Zaventem et Liège.

VLM est actuellement basée à l'aéroport d'Anvers et possède six avions (Fokker-50) d'environ 50 places. La compagnie devra investir dans des Airbus A330 pour relier les plus longues distances comme certaines villes secondaires chinoises. En effet, les promoteurs de l’opération visent en Chine des villes secondaires, de 7 à 8 millions d’habitants qui préfèrent ne pas transiter par Shanghaï ou Pékin. Ces liaisons sont donc complémentaires au réseau d'Hainan Airlines.