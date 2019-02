Victor Horta inspire Brussels Airlines pour ses nouvelles cabines long-courriers

Brussels Airlines (SN) a présenté ce mercredi la nouvelle configuration des cabines de ses long-courriers Airbus A330. Elles seront dévoilées aux passagers à partir du mois d’avril et les dix appareils de la flotte seront aménagés successivement. Trois classes sont au menu: une Business, une Premium et l’Economy .

Le réaménagement des dix biréacteurs coûtera quelque 10 millions d’euros l’unité. Précisons que la décision de ce nouvel aménagement avait été prise avant que Lufthansa ne reprenne la totalité des parts de SN, mais la compagnie allemande avait dûment avalisé – et même soutenu – le projet.

Boutique Hôtel dans les airs

L’Art Nouveau et Victor Horta ont servi d’inspiration pour l’intérieur de la nouvelle cabine (à défaut d’avoir été choisis pour la décoration d’un des A320 " iconiques"…) et des matériaux de qualité, tels que du bois et du cuir ont servi de base à la conception de la cabine.