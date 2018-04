Virgin Atlantic renonce à ses Airbus A380

Richard Branson, patron de Virgin Atlantic, avait des idées un peu folles pour aménager six Airbus A380 qu’il avait commandés. Mais le deal est tombé à l'eau. Pourquoi?

On s’y attendait un peu. Richard Branson a renoncé aux six Airbus A380 qu’il avait commandés. C’est normalement en ce début d’année que les premières pièces auraient dû être assemblées et comme on n’a rien vu venir, la question a été posée officiellement. Avec une réponse affirmative de Virgin Atlantic: la commande a été annulée.

C’est dommage parce que Branson avait des idées un peu folles pour aménager ses "Jumbus" avec non pas deux, mais trois ponts! Il avait prévu une salle de bowling en soute (mais c’était peut-être une plaisanterie du milliardaire: et pourquoi pas une piscine?), des salons spéciaux, des garderies, des couchettes et nous en passons.

Mais il faut raison garder et même son idée de mettre des sièges en soute devenait un peu compliquée à réaliser en raison des problèmes de sécurité, des portes de secours, des évacuations, etc. Ce qui pose d’ailleurs des problèmes pour tous les aménagements de ce type, comme les projets dévoilés dernièrement par Airbus et Zodiac.

Probablement que Richard Branson s’est plus prosaïquement fondé sur les résultats des premières compagnies qui ont utilisé le très gros-porteur. Son propre marché est-il propice à l’exploitation d’un avion de 550 places, voire davantage? Peut-être que non.

Cela dit, Virgin reste fidèle à Airbus. La compagnie a toujours 12 A350-1000 en commande pour des livraisons début 2019. Ils remplaceront les derniers A340 et Boeing 747 de sa flotte. Celle-ci se composera uniquement d’A330, d’A350, mais aussi de Boeing 787.