Vols annulés: plainte à la Commission européenne contre des compagnies aériennes

Des obligations dont se passent Ryanair et Easyjet

La législation européenne oblige les compagnies aériennes à donner des informations sur les droits qu'ont les voyageurs en cas d'annulation des vols, et à rembourser le billet en cas de force majeure, comme une pandémie. Or, beaucoup d'entre elles (notamment Aegan, Air France, Easyjet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP et Transavia) ne respectent pas ces lois, note le BEUC. En outre, elles fournissent des informations incomplètes ou erronées, et ne proposent que des bons à valoir pour le vol annulé.