"Votre grève est un échec"... vraiment, Monsieur O'Leary?

Sûr de lui, Michaël O'Leary le patron de Ryanair s'est exprimé auprès de journalistes alors que les pilotes et le personnel de bord allemands observaient ce jour un mouvement de grève paralysant plus de 150 vols. Il a ainsi minimisé tout impact de ce mouvement de grogne: "Votre grève est un échec."

Il renvoie aussi les syndicats face au mur en assurant avoir accepté le principe d' une médiation et d'un arbitrage pour résoudre le conflit avec les pilotes et le personnel de cabine en Allemagne. "Main tendue" qu'ils auraient refusée, décidant de faire grève.

Rappelons qu'une action de grande ampleur est également prévue fin du mois par sept syndicats de cinq pays. La date du 28 septembre a été évoquée. Les salariés exigent, outre l'augmentation de leurs salaires, la mise en place d'un salaire minimum, des contrats locaux et non irlandais et la prise en compte de la totalité des heures effectuées, y compris avant et après le décollage de l'appareil.