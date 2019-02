Wizz Air va relier Charleroi à la Géorgie

À partir du 4 août, la compagnie aérienne Wizz Air reliera deux fois par semaine Charleroi à Koutaïssi, deuxième plus grande ville du pays. Trois connexions par semaines seront aussi opérées à partir du 1er août depuis Eindhoven.

Les vols seront proposés au prix de 19,99 euros, en ce compris un bagage à main (max 40x30x20). Ils seront effectués les mercredi et dimanche depuis Charleroi et le mardi, jeudi et samedi depuis les Pays-Bas.