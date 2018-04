Y a-t-il un plombier à bord?

Un avion norvégien a dû rebrousser chemin à cause d'un problème de toilettes à bord. Pourtant, il transportait une soixantaine de... plombiers.

Des médecins, on en demande parfois à bord des avions, mais des plombiers, c’est plus rare. Mais là, il y en avait une soixantaine et malgré cela, un avion de Norwegian a dû rebrousser chemin pour un problème de toilettes bouchées.