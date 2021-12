À Bruxelles, Emirates a repris progressivement ses cadences

Quand le coronavirus a fait son apparition en Belgique en mars 2020, tous les avions ont été mis à l’arrêt, à l’exception des vols de rapatriement et de certains vols cargo (transfert de matériel médical). Emirates était du nombre et tous ses vols passagers ont été supprimés, elle qui avait deux rotations par jour sur Dubaï avec, souvent, des vols en continuation.

Rebond en juillet

Mais le vrai rebond a eu lieu en juillet dernier , avec des avions quasi pleins. Mieux, la clientèle qui avait fait ceinture en 2020 s’est un peu lâchée, si bien que les classes Affaires et Première ont connu un engouement certain . Dès le 24 octobre, début officiel de la saison d’hiver dans l’aérien, les fréquences sont devenues hebdomadaires avec un doublement les vendredis, samedis et dimanches. Cela devrait ravir la clientèle des croisiéristes qui naviguent dans le Golfe au départ de Dubaï. À ce titre, Emirates a conclu des accords avec MSC.

La compagnie profite aussi de l’exposition universelle qui a ouvert ses portes à Dubaï le 1 er octobre et qui se tiendra jusque fin mars 2022. Emirates y dispose évidemment d’un pavillon. Tout comme la Belgique, d’ailleurs, on en a parlé. La compagnie offre du reste une entrée pour tout passager qui passe une nuit sur place. Pour Jean-Pierre Martin, l’expo attire énormément de passagers.

Quatre piliers

Jean-Pierre Martin estime que la compagnie retrouvera les chiffres d’avant-covid au départ de Bruxelles d'ici à 2022, voire 2023. Bien qu’ayant aujourd’hui un trafic passagers à -30% par rapport à 2019, Emirates tient le coup, notamment grâce au secteur cargo qui a connu une augmentation substantielle de 40 à 45%. On peut quand même parler d’un succès. Comment Martin l’explique-t-il? "Nous avons orienté notre stratégie sur quatre piliers: la sécurité, l’innovation, la souplesse et le retour de la confiance."

Sécurité, Innovation, Souplesse et Confiance

Sécurité? 95% du personnel est vacciné. « On n’a obligé personne, mais c’était hautement recommandé. » Innovation? « A cause de la crise, on a accéléré notre programme de contrôles sans contacts, avec plus de 30 caméras biométriques à notre hub de Dubaï, aux comptoirs d’enregistrement ou à l’entrée des salons. »